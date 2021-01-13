Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила в соцсети, что ее фото используют фейковые аккаунты, однако подписчики отметили другую деталь ее поста. Запись она опубликовала в Facebook 13 января

Геращенко опубликовала скрин записи фальшивого аккаунта, использующего ее фото под именем Джессики Лиам, якобы занимающейся трейдингом на бирже криптовалют.

«Знакомые скинули. Типичный пример, как создаются фальшивые аккаунты и боты. Написала жалобу в фб (Facebook. — Ред.), что-то не хочется быть Джессикой. Р.S. Получила ответ на свою жалобу. Феноменально, но команда фб не заметила нарушения норм сообщества», — написала она.

Геращенко призвала бойкотировать телеканал «Наш» из-за Мирошника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако в комментариях указали, что поддержка Facebook, как правило, отвечает на выбранном пользователем языке аккаунта или согласно настройкам его интерфейса. На это Геращенко ответила, что для нее «техника и настройки — не сильная сторона» и она планирует разобраться в этом вопросе.

При этом ранее, в 2019 году, Геращенко проголосовала в парламенте за закон о «тотальной украинизации».