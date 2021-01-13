«Ну, пока в халате! Раздеваться буду медленно!!!» — написала Полякова.
«Давайте сразу голышом», «А столько воплей было, и денег нету и жить не на что. Зато теперь на Мальдивах», «Денег от концертов нет, решили раздеваться?» — ответили пользователи сети.
Оля Полякова была одной из украинских звезд, кто очень активно жаловался на отмену концертов в карантин и сложное финансовое положение. Певица умудрилась поругаться по этому поводу даже с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в прямом эфире одного из каналов, а позже организовала так называемый певческий митинг под стенами Кабинета министров.
Многие граждане Украины осуждают звезд за такое поведение, а очередной всплеск недовольства вызвал массовый отъезд селебрити из страны в период локдауна, который должен продлиться до 24 января. Суть карантина сводится к тому, что купить в этот период люди могут только продукты.
Пользователи соцсетей раскритиковали за бегство с Украины в тропические страны во время локдауна музыкантов Потапа и Настю Каменских, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, а также актрису Ольгу Сумскую.