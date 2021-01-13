Украинская певица Оля Полякова проводит отпуск на Мальдивах вместе с двумя своими дочерьми, откуда выкладывает огромное число видео в сториз и впервые за сезон порадовала поклонников пляжным снимком. Его артистка выложила в Instagram 12 января

«Ну, пока в халате! Раздеваться буду медленно!!!» — написала Полякова.

«Давайте сразу голышом», «А столько воплей было, и денег нету и жить не на что. Зато теперь на Мальдивах», «Денег от концертов нет, решили раздеваться?» — ответили пользователи сети.

Оля Полякова была одной из украинских звезд, кто очень активно жаловался на отмену концертов в карантин и сложное финансовое положение. Певица умудрилась поругаться по этому поводу даже с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в прямом эфире одного из каналов, а позже организовала так называемый певческий митинг под стенами Кабинета министров.

Бледанс рекомендовала всем дышать зимним Крымом © Эвелина Бледанс/Инстаграм

Пользователи соцсетей раскритиковали за бегство с Украины в тропические страны во время локдауна музыкантов Потапа и Настю Каменских, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, а также актрису Ольгу Сумскую.