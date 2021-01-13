На втором блоке Белорусской АЭС завершаются строительные работы, начался монтаж оборудования, рассказал заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк 13 января

«По второму энергоблоку мы уже монтируем оборудование. Строительная часть (работ. — Ред.) в основной своей массе завершена, кроме отделочных работ: они ведутся по графику. Мы планируем в течение первого квартала, (но) отдельные работы, может, останутся на апрель, завершить работы по прокладке контрольного кабеля», — приводит слова чиновника РИА Новости.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

Тем временем реакторная установка первого блока уже выведена на полную мощность.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.