В сети появилась версия, что Байден ненастоящий — фото

Сторонники теории заговора в англоязычном сегменте интернета обращают внимание на различия во внешности Джо Байдена в 2012 году, в бытность вице-президентом США, и в 2020 году, предположив, что избранного президента Соединенных Штатов подменили на двойника. На данную версию 13 января обратил внимание Telegram-канал «Милитарист»

«Конспирологи запустили тему о ненастоящем Байдене, опираясь на сравнение его изображений в 2012 и 2020 гг.», — написали авторы ресурса.

Пользователи сети отметили ряд странностей в нынешнем облике Байдена.

На фото они выделили кружками изменения, вызывающие вопросы. Согласно сравниваемым снимкам, раньше у политика были родинки на лбу, а теперь они исчезли, изменилась форма спинки носа, расстояние от носа до губ и форма мочки уха.

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Желающим разобраться в вопросе конспирологи предложили также поискать в Google снимки Байдена в разные годы и сравнить их.

На минувшей неделе по результатам голосования Джо Байден был официально признан избранным президентом США. Кандидат от демократов получил больше 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

При этом накануне в Вашингтоне происходили беспорядки, устроенные сторонниками действующего президента республиканца Дональда Трампа, не согласными с итогами подсчета голосов, часть протестующих ворвалась в здание Капитолия.