В сети появилась версия, что Байден ненастоящий — фото

«Конспирологи запустили тему о ненастоящем Байдене, опираясь на сравнение его изображений в 2012 и 2020 гг.», — написали авторы ресурса.
Пользователи сети отметили ряд странностей в нынешнем облике Байдена.
На фото они выделили кружками изменения, вызывающие вопросы. Согласно сравниваемым снимкам, раньше у политика были родинки на лбу, а теперь они исчезли, изменилась форма спинки носа, расстояние от носа до губ и форма мочки уха.
Однако в то же время можно предположить, что дело в качестве снимков и возрастных изменениях.
Желающим разобраться в вопросе конспирологи предложили также поискать в Google снимки Байдена в разные годы и сравнить их.
На минувшей неделе по результатам голосования Джо Байден был официально признан избранным президентом США. Кандидат от демократов получил больше 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
При этом накануне в Вашингтоне происходили беспорядки, устроенные сторонниками действующего президента республиканца Дональда Трампа, не согласными с итогами подсчета голосов, часть протестующих ворвалась в здание Капитолия.