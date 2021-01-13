В отеле, где проводит отдых с семьей глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, поселился бывший чемпион мира UFC ирландский боец Конор Макгрегор. Об этом 13 января сообщил журналист Михаил Ткач в своем Facebook

«На фото один из самых богатых и популярных спортсменов мира Конор Макгрегор на фоне вилл отеля Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубае, которое он опубликовал 5 часов назад. А это председатель Конституционного суда одной из беднейших стран в Европе Тупицкий Александр Николаевич. Что их объединяет? Они отдыхают в одном отеле. Потому что они могут себе это позволить», — написал Ткач.

КСУ оправдался за отдых своего главы Тупицкого в Дубае © пресс-служба КСУ Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей. Позже Конституционный суд потребовал отменить этот указ главы государства. В январе судьи КС провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

На прошлой неделе стало известно, что глава КС Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае.