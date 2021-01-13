Казахстан планирует в конце февраля начать вакцинацию российской вакциной «Спутник V», производство которой налажено в республике, сказал исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков 13 января

Производство препарата в республике началось в декабре прошлого года на Карагандинском фармацевтическом комплексе, первые 6 тыс. доз отправили в РФ на проверку.

«Согласно запланированному графику, если будут положительные результаты проверки, Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны уже промышленные партии, надеемся, что к концу февраля, возможно, будет партия вакцин для вакцинации», — цитирует Асылбекова РИА Новости.

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Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран.

Украина под давлением США отказалась от покупок и производства российской вакцины по лицензии. При этом Вашингтон отказался поставлять свою вакцину Киеву до того, как ей будут полностью обеспечены американские граждане.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, как после этого объяснять согражданам отказ от производства российского препарата.