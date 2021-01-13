В публикации артистка написала, что с полуостровом, а с Воронцовским дворцом особенно, у нее связаны самые теплые воспоминания из детства. Отец Бледанс работал в Крыму гравером, мать продавала его изделия. Помогали в этом будущая актриса и ее сестра.
«Папа делал именные надписи с приветом из Крыма на открытках, чашках, а также ракушках и перескопчиках. Мы с Майечкой с детства с радостью работали, а в паузах бегали гулять по царскому Воронцовскому парку — кормить лебедей и обниматься со львами. И вот я здесь через почти 40 лет. Столько приятных воспоминаний и тепла от каждого камушка парка», — написала Бледанс.
Артистку расстроило, что сейчас вход в парк платный, а статуи львов укрыты сеткой. Поклонники успокоили звезду, отметив, что заграждения у памятников ставят только на зиму, а летом убирают. А вот внешность самой артистки подписчики расритиковали.
«Зачем так фотошопить. Уже сами на себя не похожи», — говорится в комментариях.
Родилась Эвелина Бледанс в Ялте, с 1991 по 2005 год являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру. Сейчас живет и работает в России.
Актриса неоднократно подвергалась критике украинских националистов за высказывание о том, что «Крым никогда не был украинским».