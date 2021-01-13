Крымчанка, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала несколько фото и видео из Воронцовского дворца, куда она часто бегала погулять и поиграть, будучи ребенком. Ностальгический пост бывшая участница «Маски-шоу» разместила в Instagram 12 января

Бледанс рекомендовала всем дышать зимним Крымом © Эвелина Бледанс/Инстаграм

«Папа делал именные надписи с приветом из Крыма на открытках, чашках, а также ракушках и перескопчиках. Мы с Майечкой с детства с радостью работали, а в паузах бегали гулять по царскому Воронцовскому парку — кормить лебедей и обниматься со львами. И вот я здесь через почти 40 лет. Столько приятных воспоминаний и тепла от каждого камушка парка», — написала Бледанс.

Артистку расстроило, что сейчас вход в парк платный, а статуи львов укрыты сеткой. Поклонники успокоили звезду, отметив, что заграждения у памятников ставят только на зиму, а летом убирают. А вот внешность самой артистки подписчики расритиковали.

«Зачем так фотошопить. Уже сами на себя не похожи», — говорится в комментариях.

Родилась Эвелина Бледанс в Ялте, с 1991 по 2005 год являлась участницей украинской комик-труппы «Маски», где играла сексуальную медсестру. Сейчас живет и работает в России.

Актриса неоднократно подвергалась критике украинских националистов за высказывание о том, что «Крым никогда не был украинским».

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