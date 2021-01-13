Задолженность украинских потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла, свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны (Госстат)

С октября по ноябрь 2020 года уровень долга повысился на 18,6% — до 60,5 млрд грн, отмечает ведомство.

В ноябре украинцы погасили лишь 52,4% от общей суммы квитанций за оплату жилищно-коммунальных услуг — 11,6 млрд грн.

Наиболее ответственными оказались жители далеко не самой зажиточной Волынской области — там граждане покрыли 66,2% от всей суммы начислений.

Украинцам резко снизят стоимость газа — проект Витренко © Facebook/Сергій Лещенко

Ранее и.о. министра энергетики Украины предложил лишить «Нафтогаз» монополии на продажу газа населению и передать это право компании «Укргаздобычи», добывающей голубое топливо в стране.

Такие меры, по подсчетам Кабмина, позволят снизить цену газа для населения на 44%.