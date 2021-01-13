Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевлянам пока не стоит волноваться о повышении тарифов на коммунальные услуги, которые сохранятся на уровне 2019 года. Об этом 13 января он написал в Facebook

«Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но за время этого отопительного сезона стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года», — написал он.

Протестующие против повышения цен на газ перекрыли трассу под Полтавой © Facebook, Нацполиция Полтавской области

Также он отметил, что на 2021 год Киевсовет выделил из бюджета более 150 млн гривен (около 370 млн рублей) на мероприятия по энергосбережению.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей).

В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).

В понедельник люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.