Участник штурма Капитолия, 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон из штата Джорджия, был обнаружен мертвым в подвале собственного дома. Об этом 13 января сообщило издание Forbes со ссылкой на заключение судмедэкспертов

Тело находилось в луже крови, полицейские изъяли с места происшествия две полуавтоматические винтовки.

По мнению судмедэкспертов округа Фултон, причиной смерти стало самоубийство.

В четверг, 7 января, Стэнтон был задержан. В суде ему предъявили обвинение за попытку незаконного проникновения на территорию Капитолия и за нарушение комендантского часа в Вашингтоне. Он не признал вину по обоим обвинениям.

За указанные нарушения погибшему грозило сравнительно мягкое наказание: штраф в размере 1000 долларов или тюремное заключение на полгода. По словам знакомых Стэнтона, он едва ли мог свести счеты с жизнью из-за угрозы подобного наказания.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Нэнси Пелоси, выложил в сети фото ее рабочего стола и украл ее ноутбук. Пелоси известна регулярной критикой в адрес Дональда Трампа, в 2019 году она была одним из инициаторов объявления ему импичмента.

Кроме того, по данным Washington Post, в прошлые выходные покончил с собой 51-летний полицейский Ховард Либенгуд, ставший свидетелем беспорядков в Капитолии. Ранее из-за беспорядков 6 января скончались 5 человек, в том числе служащая ВВС США и офицер полиции.