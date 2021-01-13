То, что аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы без серьезных оснований, говорит о том, что свобода слова под угрозой, сказала заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова в интервью изданию Politico

Twitter и Facebook ранее «заморозили» аккаунты Трампа за якобы подстрекательство к насилию, запрет позднее поддержали и некоторые другие соцсети. Трамп назвал это беспрецедентной атакой на свободу слова.

«Тот факт, что они могут заставить действующего президента США замолчать на основании неясных критериев и без надзора, может быть опасным для свободы слова», — приводит слова Йоуровой РИА Новости.

Последнее прости от Трампа или первый привет от Байдена? Киев попал в Blacklist © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

По ее словам, эти документы в случае принятия повысят подотчетность онлайн-платформ и уточнят правила удаления незаконного контента.

При этом она подчеркнула, что вопрос нужно решать срочно, однако признала, что потребуется время для того, чтобы новые нормы начали работать.