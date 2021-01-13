Twitter и Facebook ранее «заморозили» аккаунты Трампа за якобы подстрекательство к насилию, запрет позднее поддержали и некоторые другие соцсети. Трамп назвал это беспрецедентной атакой на свободу слова.
«Тот факт, что они могут заставить действующего президента США замолчать на основании неясных критериев и без надзора, может быть опасным для свободы слова», — приводит слова Йоуровой РИА Новости.
Политик отметила, что контроль над соцсетями со стороны властей следует ужесточить, для чего в ЕС подготовлены два законопроекта — Digital Services Act и Digital Markets.
По ее словам, эти документы в случае принятия повысят подотчетность онлайн-платформ и уточнят правила удаления незаконного контента.
При этом она подчеркнула, что вопрос нужно решать срочно, однако признала, что потребуется время для того, чтобы новые нормы начали работать.