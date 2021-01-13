Украинские власти планируют вернуть адаптивный карантин после окончания январского локдауна. Об этом 13 января рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «1+1»

Пассажиры и сотрудники «Укрзализныци» игнорируют карантин © Twitter, Владимир Гройсман

До 11 ноября на Украине действовал адаптивный карантин, который предусматривал «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» зоны. Регионы попадали в соответствующий уровень эпидопасности в зависимости от показателей. С 8 по 24 января на Украине действует локдаун.

В целом режим карантина на Украине установлен до 28 февраля.