«Начиная с 25 января будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений», — сказал он.
До 11 ноября на Украине действовал адаптивный карантин, который предусматривал «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» зоны. Регионы попадали в соответствующий уровень эпидопасности в зависимости от показателей. С 8 по 24 января на Украине действует локдаун.
В целом режим карантина на Украине установлен до 28 февраля.