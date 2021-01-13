На Прикарпатье медика Викторию Махнич травят из-за того, что она посещает пациентов в маске. Об этом рассказали в программе «Окна», которая вышла на днях на канале СТБ

Врач, 30-летняя Виктория Махнич, живет в селе Верховина Ивано-Франковской области, при этом посещает пациентов в еще трех населенных пунктах Прикарпатья. В том числе она ездит на вызовы и при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией.

Жителя Львова избили из-за отсутствия маски © pixabay.com

При этом многие сельские жители осуждают ее за то, что во время визита к больным или при посещении церкви она надевает маску.

«Однажды ехали брать у человека мазок на ПЦР-тест, были полностью одеты в защитные костюмы, так соседи нас чуть не избили», — рассказала Махнич.

Одна из сельчанок прямо во время интервью заявила, что в храм не нужно надевать маску, поскольку «Бог спасает от всего».

Врач пояснила, что местные жители в коронавирус не верят, и она единственная посещает церковь в маске. Сдавать тесты сельчане не торопятся.

Медик также заявила, что надеется, что сможет в ближайшее время пройти вакцинацию от COVID-19.