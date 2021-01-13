Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство в отношении возможной государственной измены экс-главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом 12 января сообщил депутат Рады Владимир Вятрович в Facebook

Вятрович сообщил, что добился через суд открытия этого дела и опубликовал ответ ведомства. Речь идет о согласовании консультативного совета с участием представителей ЛНР и ДНР.

В документе отмечается, что предварительное согласие на создание соответствующего консультативного совета не может трактоваться как «содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины».

«Вы можете смело согласовывать и подписывать любые «текущие рабочие документы», которые попросит враг, главное, чтобы документы эти были изложены «лаконично, сжато и структурированно», — возмутился Вятрович.

Вятрович через суд заставил СБУ открыть уголовное дело на Ермака и Кучму за госизмену © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ консультативного совета с участием представителей ДНР и ЛНР. Россия должны была быть представлена советником. Само решение о создании совета принято не было, однако по запросу Вятровича СБУ завела дело.