Вятрович сообщил, что добился через суд открытия этого дела и опубликовал ответ ведомства. Речь идет о согласовании консультативного совета с участием представителей ЛНР и ДНР.
В документе отмечается, что предварительное согласие на создание соответствующего консультативного совета не может трактоваться как «содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины».
«Вы можете смело согласовывать и подписывать любые «текущие рабочие документы», которые попросит враг, главное, чтобы документы эти были изложены «лаконично, сжато и структурированно», — возмутился Вятрович.
11 марта 2020 г. в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.
На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ консультативного совета с участием представителей ДНР и ЛНР. Россия должны была быть представлена советником. Само решение о создании совета принято не было, однако по запросу Вятровича СБУ завела дело.