Анастасия Покрищук, героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная своими непропорциональными скулами и розовыми волосами, похвасталась новым этапом своей блогерской жизни - выходом в YouTube-пространство. Об этом Покрищук рассказала в своем Instagram 12 января

«Это заставка для youtube-влога моего. Теперь еще больше хочу шота (коротких видео. — Ред.) снимать», — написала блогер.

В социальной сети Instagram у Покрищук 242 тысячи подписчиков, несмотря на ее необычную внешность, эпатаж и любовь к крепкому русскому словцу. По образованию девушка психолог, поэтому фанаты часто задают ей вопросы о жизни и отношениях, на которые «пацанка» отвечает тоже матом.

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«Не для эпилептиков», «Я не эксперт, но по-моему сейчас у блогеров в почете более лаконичные и менее яркие заставки», «Красиво и ярко, но для эпилептиков не подходит — невозможно смотреть на это мерцание. Странно, что сейчас так много именно подобных видосов и заставок — с мерцающими кадрами. Не представляю, как на это можно спокойно смотреть», — написали пользователи.

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность.

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