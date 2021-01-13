«Обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях, а именно: в Днепропетровской — 20, Донецкой — 12, Николаевской — 12 и Запорожской — 11», — говорится в материале.
Бригады облэнерго привлекли к восстановлению электроснабжения.
Снег, местами с дождем, по информации ГСЧС, наблюдается в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
Накануне украинский гидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды в ряде регионов страны. Синоптики прогнозировали выпадение снега (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра до 20 м/с, метель и гололед на дорогах. По информации гидрометцентра, осадки прекратятся 14 января, а 15-16 января ожидается значительное снижение температуры.