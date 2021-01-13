На сессии Львовской облрады планируется инициировать возвращение звания Героя Украины пособнику нацистов Степану Бандере. Об этом 13 января сообщил Telegram-канал издания Украина.ру

«Не повторять ошибок»: Зеленскому предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Викторе Ющенко.

«Однако Степан Андреевич Бандера не долго пребывал «в героях». 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру звания Героя Украины, формальным поводом стало то, что он не являлся гражданином Украины. Теперь же, когда бандеровщина возведена в ранг национальной идеологии Украины, можно не сомневаться, что официальное звание Героя пособнику нацистов будет возвращено!» — говорится в посте.