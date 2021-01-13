«Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии», — сказал он.
Кулеба напомнил, что для изменения формата нужно согласие всех участников.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы участия США в «нормандском формате», подчеркнув, что избранный президент Джозеф Байден мог бы усилить переговоры.
Накануне в Берлине состоялась встреча политических советников «нормандской четверки». После завершения переговоров в Берлине представитель России Дмитрий Козак анонсировал новую встречу политических советников через две недели.