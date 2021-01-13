Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 января выступил за привлечение США к переговорам в «нормандском формате», передает «Обозреватель»

Офис Зеленского назвал дату новой встречи советников «нормандского формата» © пресс-служба президента Украины

Кулеба напомнил, что для изменения формата нужно согласие всех участников.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы участия США в «нормандском формате», подчеркнув, что избранный президент Джозеф Байден мог бы усилить переговоры.

Накануне в Берлине состоялась встреча политических советников «нормандской четверки». После завершения переговоров в Берлине представитель России Дмитрий Козак анонсировал новую встречу политических советников через две недели.