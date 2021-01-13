В кадре Бабкина в облегающих леггинсах и спортивном топе демонстрирует свое тело, несмотря на то что еще совсем недавно попала в скандал из-за слива ее откровенных снимков в сеть.
«Немножко ЙОГнутая. Пока Сергей Бабкин лежит в Шавасане. Услышали громкий выдох? Это СБ проснулся», — подписала ролик актриса.
«Может, оставить это только для мужа?», «Немного жутковато», «Уже вижу эти заголовки: "Бабкина раздвинула ноги и показала, на что она способна"», — ответили поклонники.
Снежана Бабкина играет в театре и кино, является участницей украинского шоу «Танцы со звездами», кроме того, работает менеджером своего супруга. В 2017 и 2018 годах артистка была представлена в номинации «Лучший менеджмент» украинской музыкальной премии YUNA.
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