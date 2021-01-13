Руслан Валентинович Бизяев родился 3 декабря 1975 года в Киеве.
В 1997 году окончил филологический факультет Черкасского государственного университета, специальность — учитель русского языка, литературы и психологии.
С 1996 по 2017 год работал в бизнесе, пройдя путь от торгового представителя до руководителя подразделения.
С конца 2014 года начал активность в социальных сетях.
С 2016 года — автор и ведущий проекта «Исторические хроники».
С 2018 года дает интервью и печатается в ведущих СМИ Украины и России.
Женат. Воспитывает сына.