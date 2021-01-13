Политолог, аналитик, эксперт Украинского института политики

Руслан Валентинович Бизяев родился 3 декабря 1975 года в Киеве.

В 1997 году окончил филологический факультет Черкасского государственного университета, специальность — учитель русского языка, литературы и психологии.

Руслан Бизяев: В 2020 году Украина оказалась «накануне перелома» © Facebook, Руслан Бизяев

С конца 2014 года начал активность в социальных сетях.

С 2016 года — автор и ведущий проекта «Исторические хроники».

С 2018 года дает интервью и печатается в ведущих СМИ Украины и России.

Женат. Воспитывает сына.