«Во Львовской области не определяют разновидности коронавируса, но положительные образцы направляются в Киев, в Центр общественного здоровья, и они для проведения секвенирования эти образцы отправляют в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Оттуда поступила информация, что в Украине выявлены пять генотипов коронавируса», — рассказала Иванченко.
Так, по словам медика, во Львовской области обнаружен вирус линии В 1.1, то есть китайского происхождения.
Однако заражения британским штаммом коронавируса на территории Украины пока не выявлено, заверила Иванченко.
Она сообщила, что украинские специалисты продолжат отправлять в референс-лабораторию ВОЗ образцы, чтобы сразу выявить появление во Львовской области британской разновидности COVID.
Также Иванченко обратила внимание, что соответствующее специализированное исследование очень сложное и дорогое.
На сегодня «британскую» мутацию коронавируса, отличающуюся повышенной заразностью, обнаружили более чем в 40 странах мира.