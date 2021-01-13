По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на территории Украины выявлено пять мутаций COVID-19. Об этом 12 января на брифинге сообщила директор Львовского областного лабораторного центра врач-эпидемиолог Наталья Иванченко

«Во Львовской области не определяют разновидности коронавируса, но положительные образцы направляются в Киев, в Центр общественного здоровья, и они для проведения секвенирования эти образцы отправляют в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Оттуда поступила информация, что в Украине выявлены пять генотипов коронавируса», — рассказала Иванченко.

Так, по словам медика, во Львовской области обнаружен вирус линии В 1.1, то есть китайского происхождения.

«Однозначно он уже на Украине»: украинский врач о новом штамме COVID-19 © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Она сообщила, что украинские специалисты продолжат отправлять в референс-лабораторию ВОЗ образцы, чтобы сразу выявить появление во Львовской области британской разновидности COVID.

Также Иванченко обратила внимание, что соответствующее специализированное исследование очень сложное и дорогое.

На сегодня «британскую» мутацию коронавируса, отличающуюся повышенной заразностью, обнаружили более чем в 40 странах мира.