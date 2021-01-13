Победительница 10-го сезона украинского шоу «МастерШеф» Яна Балог рассказала, что сначала десятая часть от выигранной ею суммы уйдет на уплату налогов. На что она потратит остальные — написало издание «Факты» 12 января

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«На самом деле из 300 тысяч гривен (790 тыс. руб. — Ред.) после уплаты налогов у меня останется около 270 тысяч (710 тыс. руб. — Ред.). Чтобы прожить в Париже месяц, придется потратить более 1 тысячи долларов (73 тыс. руб. — Ред.). А мое обучение будет длиться чуть больше месяца. В общем, решила, что все деньги вложу в свое развитие», — сказала Балог.

Премьера первого сезона украинского шоу «МастерШеф» состоялась в 2011 году. Проект является репликацией британской программы. Помимо денежного приза, победительница 10-го сезона Яна Балог получила сертификат на обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu.