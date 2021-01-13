В соцсети Facebook в декабре 2020 года удалили десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко и общественными организациями «Справа громад» и «Антикоррупционный блокпост». Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 12 января

Причиной удаления аккаунтов стало «скоординированное неаутентичное поведение», то есть скоординированные действия в соцсети фальшивых аккаунтов с признаками манипуляций публичными дебатами для достижения запланированной цели.

«Люди, которые стоят за этой активностью, использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивные лица и избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названных по городам в Украине», — поясняется в подробном отчете компании.

Супрун попрощалась с украинцами и дала последний совет в Facebook © Facebook, Уляна Супрун

«Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о "Европейской солидарности" и ее кандидатах, общественной организации "Справа громад", пятом президенте Украины Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского», — также сообщается в отчете Facebook.

При этом часть размещаемого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая, отметили в компании.

Помимо украинских ботов, Facebook в декабре удалил ряд аккаунтов, ведущих подобную деятельность в Киргизии, Казахстане, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Индонезии и Марокко, а также в Иране, Франции и России.