«А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский — депутат. И первичная реакция — это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно», — отметил Подоляк.
Накануне Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.
По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом».
Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.
В депутатской фракции «Слуга народа» намерены изучить ситуацию относительно внесения депутата Дубинского в санкционный список США против физических лиц и организаций Украины за вмешательство в выборы, заверила заместить главы фракции Евгения Кравчук.