Знаменитый голливудский киноактер Чак Норрис 13 января в своем Twitter опроверг информацию о том, что он якобы принимал участие в штурме Капитолия в Вашингтоне

«Недавно я узнал, что во время беспорядков в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я был и всегда буду за Закон и Порядок. Ваш друг, Чак Норрис», — написал мастер восточных единоборств.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL — Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021

Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.