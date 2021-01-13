Министерство иностранных дел Армении 12 января обвинило азербайджанских военнослужащих в осквернении памятников в Гадрутском районе Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян опубликовала ролик, на котором видно, как с помощью грузовика сносят каменную стелу. Рядом стоит человек в военной форме. По словам Нагдалян, инцидент случился в селе Аракел.

Another video published in social media demonstrating intentional destruction of #Armenia'n monuments by #Azerbaijan'i armed forces: Arakel village of #Hadrut region of the Republic of #Artsakh (currently occupied by Azerbaijan). pic.twitter.com/txRHP3XHdX — Anna A. Naghdalyan (@naghdalyan) January 12, 2021

Десятки турецких военных отправились в Нагорный Карабах © REUTERS, Aziz Karimov

Бои в Нагорном Карабахе, за который армяне и азербайджанцы ведут территориальный спор, вспыхнули в конце сентября. Баку смог восстановить контроль на рядом территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В начале ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о перемирии. Воюющие стороны остались на занятых позициях, затем Азербайджану были переданы еще три района.