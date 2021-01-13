Действующий президент США Дональд Трамп после того, как покинет свой пост, может стать американским Владимиром Жириновским. Об этом гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

Розенвайн подвел итоги правления Трампа © AP, Alex Brandon

Мамонтов не исключил возможность провокаций во время событий вокруг Капитолия и подтвердил, что после этой истории Трамп потеряет ряд своих «осторожных» сторонников. Тем не менее, если у него будут силы, желание и возможности, он может собрать вокруг себя группу преданных людей.

«Знаете, он мне всегда немножко напоминал [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского — он может стать тамошним Жириновским. Соберет вокруг себя такую партийку веселых ребят, которых вроде бы не хватает на то, чтобы перевернуть страну, но пар выпускают замечательно», — заявил эксперт.

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

В итоге победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.