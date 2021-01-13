По мнению эксперта, американская политическая система нуждается в значительных изменениях.
«Изменениях, связанных с тем, что тот уровень социального неравенства, перенапряжения империи, которое наблюдается, когда США, по сути, продолжая быть глобальной державой, уже неспособна быть, скажем так, успешной глобальной державой», — сказал Якубин.
Он напомнил, что с 1991 года ни один военный конфликт, в который были вовлечены США, не закончился однозначной победой Штатов, при том, что на это все идет колоссальное количество ресурсов.
«Грубо говоря, на наших глазах возникает история, которую можно назвать перенапряжением империи. С одной стороны остаются вот эти претензии на глобальное доминирование, а с другой стороны — невозможность быть глобальным доминантом в современных условиях», — отметил политолог.
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