С Соединенными Штатами происходит то, что называется «перенапряжением империи», считает украинский политолог Алексей Якубин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, американская политическая система нуждается в значительных изменениях.

«Изменениях, связанных с тем, что тот уровень социального неравенства, перенапряжения империи, которое наблюдается, когда США, по сути, продолжая быть глобальной державой, уже неспособна быть, скажем так, успешной глобальной державой», — сказал Якубин.

Алексей Якубин: Ситуация с Капитолием — это только начало © Facebook, Алексей Якубин

«Грубо говоря, на наших глазах возникает история, которую можно назвать перенапряжением империи. С одной стороны остаются вот эти претензии на глобальное доминирование, а с другой стороны — невозможность быть глобальным доминантом в современных условиях», — отметил политолог.

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