Если действующий президент США Дональд Трамп и сможет амнистировать себя от обвинений на федеральном уровне, то на уровне штатов ему по-прежнему может грозить тюрьма. Об этом российско-американский политолог Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

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По словам Злобина, помимо импичмента и 25-й поправки Конгресс может проголосовать за то, чтобы лишить Трампа возможности занимать любые федеральные должности. Если это удастся, тогда Трамп не сможет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Более того, как отметил политолог, действующий президент может оказаться под судом, и американские юристы дебатируют сейчас, может ли он сам себя помиловать. Большинство юристов считают, что не сможет.

«Тонкость же ситуации заключается в том, что если он сможет себя амнистировать, то только от обвинений на федеральном уровне. Любой штат сможет привлечь его к ответственности. Сейчас, как известно, обвинения выдвинул штат Нью-Йорк, то есть у Трампа есть вариант оказаться под судом, а то и в тюрьме. Отчасти это будет зависеть от того, будут ли еще попытки вооруженных протестов, захватов зданий, попытки помешать инаугурации, и какую роль Трамп в этом сыграет», — сказал Злобин.

Он также считает, что по договоренности Трамп может просто уйти из политики и вернуться в бизнес, пообещав ничего не комментировать, не делать заявлений, не публиковать политических текстов и так далее. Но, по мнению политолога, это маловероятно, так как многочисленные сторонники Трампа не позволят ему так поступить.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.