Ранее конгрессмены от Демократической партии обвинили действующего президента США Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или через процедуру импичмента.
По словам Злобина, помимо импичмента и 25-й поправки Конгресс может проголосовать за то, чтобы лишить Трампа возможности занимать любые федеральные должности. Если это удастся, тогда Трамп не сможет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Более того, как отметил политолог, действующий президент может оказаться под судом, и американские юристы дебатируют сейчас, может ли он сам себя помиловать. Большинство юристов считают, что не сможет.
«Тонкость же ситуации заключается в том, что если он сможет себя амнистировать, то только от обвинений на федеральном уровне. Любой штат сможет привлечь его к ответственности. Сейчас, как известно, обвинения выдвинул штат Нью-Йорк, то есть у Трампа есть вариант оказаться под судом, а то и в тюрьме. Отчасти это будет зависеть от того, будут ли еще попытки вооруженных протестов, захватов зданий, попытки помешать инаугурации, и какую роль Трамп в этом сыграет», — сказал Злобин.
Он также считает, что по договоренности Трамп может просто уйти из политики и вернуться в бизнес, пообещав ничего не комментировать, не делать заявлений, не публиковать политических текстов и так далее. Но, по мнению политолога, это маловероятно, так как многочисленные сторонники Трампа не позволят ему так поступить.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.