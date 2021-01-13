Ранее конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции.
По мнению Мамонтова, если подобные «разборки» начнутся, Трамп не растеряется.
«Он прекрасно снялся в "Один дома – 2" — у него была крошечная роль, но запоминающаяся, и я думаю, что тот сериал, в который его сейчас втягивают, — это почище всех "Карточных домиков"… Я думаю, если они (Трамп и его советник Джаред Кушнер. — Ред.) захотят, то могут устроить блистательный спектакль, сериал и поминки по американской демократии, этой выдумке, на которой Америка зиждилась», — заявил эксперт.
При этом он напомнил, что не всегда попытки «выпихнуть» какого-то правителя приводят к ожидаемым результатам. Так, Мамонтов провел «опасную» аналогию с революцией 1917 года, когда на место председателя Временного правительства Александра Керенского пришел «революционный матрос», что ввергло страну в Гражданскую войну.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.