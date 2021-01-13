Действующий президент США Дональд Трамп, если захочет, устроит блистательные поминки по американской демократии. Об этом гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Убивать или сажать»: Сатановский рассказал, что с Трампом сделают его противники © REUTERS, Kevin Lamarque

По мнению Мамонтова, если подобные «разборки» начнутся, Трамп не растеряется.

«Он прекрасно снялся в "Один дома – 2" — у него была крошечная роль, но запоминающаяся, и я думаю, что тот сериал, в который его сейчас втягивают, — это почище всех "Карточных домиков"… Я думаю, если они (Трамп и его советник Джаред Кушнер. — Ред.) захотят, то могут устроить блистательный спектакль, сериал и поминки по американской демократии, этой выдумке, на которой Америка зиждилась», — заявил эксперт.

При этом он напомнил, что не всегда попытки «выпихнуть» какого-то правителя приводят к ожидаемым результатам. Так, Мамонтов провел «опасную» аналогию с революцией 1917 года, когда на место председателя Временного правительства Александра Керенского пришел «революционный матрос», что ввергло страну в Гражданскую войну.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.