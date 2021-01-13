Ранее конгрессмены от Демократической партии обвинили действующего президента США Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции.
По словам Злобина, в американской истории таких ситуаций, как сегодня, никогда не было. При этом и у Трампа, и у его противников есть возможности для защиты и обвинения.
«Есть немалая вероятность того, что все стороны договорятся. Втихую, непублично. Нельзя забывать, что мы говорим об американских политиках: изощренных, хитрых, руководствующихся интересами своими, партийными, карьерными. Вполне может быть, что будет найден компромисс между республиканцами, демократами и Трампом. Мы это поймем в самое ближайшее время, если неожиданно все притихнут, перестанут делать разного рода заявления», — убежден эксперт.
При этом он не исключил, что переговоры могут сорваться, так как в отличие от импичмента, который может начаться при действующем президенте и продолжаться уже после его отставки, 25-я поправка может отстранить только действующего президента. Соответственно, если демократы не договорятся с республиканцами и Трампом, то, по мнению Злобина, они делают ставку на процедуру импичмента, которую могут начать 12-13 января с тем, чтобы 19 января передать решение Палаты представителей в Сенат, в котором 20 января демократы получат условное большинство.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.