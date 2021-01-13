Нынешние американские власти лицемерят, расценивая штурм Капитолия как нападение на демократию, потому что сегодня продолжателей демократии в США нет. Об этом гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кризис американской демократии, его причины и последствия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

По мнению Мамонтова, эта ситуация повлияет на международный авторитет США, так как она очень сильно ударила по «лицемерному и фальшивому» американскому постулату о том, что они являются демократией.

«Они под лозунгом демократии сейчас расценивают все это как чуть ли не нападение на [Авраама] Линкольна, [Франклина] Рузвельта и прочих отцов и продолжателей демократии. Мама моя, ребята, посмотрите на себя! Вы давно к зеркалу подходили? Кто из вас похож на Линкольна или Рузвельта? [Спикер палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, которая уже успела сделать заявление, что Трампа надо изгнать отовсюду, потому что он пешка в руках [президента РФ Владимира] Путина?» — поинтересовался Мамонтов.

Он заявил, что с подобными заявлениями представители американской элиты могут быть в лучшем случае экс-сенатором, кандидатом в президенты США в 1964 году Барри Голдуотером, но никак не Линкольном.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.