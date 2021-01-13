Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа был вызван их огромным недовольством по поводу несправедливого, по их мнению, объявления Джо Байдена победителем выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но это лишь внешняя сторона событий, а внутренняя — это усугубляющийся раскол американского общества, когда истеблишмент, не только демократы, но и часть республиканцев, выступает против таких политиков, как Трамп.

«На которых, кстати, возлагает надежды глубинная Америка, консервативная. Он оказывается несистемным политиком, и система его всячески отторгает и пытается перемолоть. Все это углубляет и усугубляет раскол в американском обществе», — считает Алексей Дзермант.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, так же, как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава Минтранса Элейн Чао и глава Министерства образования Бетси ДеВос.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Тем не менее Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».