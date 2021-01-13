Трамп проиграл как политический игрок – он не слился с протестным движением, чем разочаровал сторонников, считает молдавский политолог Корнел Чуря. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.

Корнел Чуря: Протесты в США и Белоруссии — явления одного порядка © © Sputnik / Rodion Proca

«Пока что он политически находится в глухой защите. И принимая во внимание тот факт, что он пообещал мирный транзит власти, я думаю, что он, скорее, будет бороться за свою личную безопасность. А как политический игрок он, мне кажется, проиграл, потому что его шансом было слиться с протестным движением, — он этого не сделал. Отсюда и определенное разочарование среди его сторонников», — сказал политолог.

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