В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.
По мнению эксперта, исходя из сложившейся ситуации, положение Трампа ухудшилось, так как он не довел борьбу до конца.
«Пока что он политически находится в глухой защите. И принимая во внимание тот факт, что он пообещал мирный транзит власти, я думаю, что он, скорее, будет бороться за свою личную безопасность. А как политический игрок он, мне кажется, проиграл, потому что его шансом было слиться с протестным движением, — он этого не сделал. Отсюда и определенное разочарование среди его сторонников», — сказал политолог.
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