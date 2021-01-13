В процессе отстранения от власти действующего президента США Дональда Трампа каждая из сторон - и Демократическая, и Республиканская партии - будет преследовать свои цели и интересы. Об этом российско-американский политолог Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Розенвайн подвел итоги правления Трампа © AP, Alex Brandon

Злобин не исключил возможность показательного процесса. Так, по его словам, для демократов это возможность не только убрать Трампа, но и нанести максимальный ущерб республиканцам, испортить им имидж на следующий избирательный цикл.

«Для части республиканцев важно защитить своего президента, что бы там ни было. Для другой части республиканцев важен не президент, а репутация партии и ее избирательный потенциал к выборам 2022 года. А еще для одной части республиканцев важны их личные политические карьеры внутри партии, и они будут относиться к этому судебному делу с точки зрения того, мешает им или помогает уничтожение Трампа», — сказал политолог.

Он предположил, что для относительно молодых республиканцев, которые «рвутся вперед», Трамп является препятствием, от которого они хотели бы избавиться, однако для некоторых из них поддержка Трампа может выглядеть как ступенька в укреплении собственной партийной карьеры.

Поэтому, по мнению Злобина, отношение к этому процессу, если он состоится, будет разнообразным и противоречивым.

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