В СНГ привыкли объяснять «оранжевые революции» действиями Запада, но вряд ли США решили сами организовать у себя такую, считает молдавский политолог Корнел Чуря. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Протесты в США и Белоруссии — явления одного порядка © © Sputnik / Rodion Proca Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.

«Ну, сейчас ищут виновных и пытаются найти русскоязычных агентов демократов. Мне кажется, что такая версия имеет право на существование, но нужно найти доказательства. А тот факт, что недовольство людей было использовано, — это очевидно», — отметил эксперт.

Он добавил, что в СНГ привыкли объяснять «оранжевые революции» действиями Запада, но мало верится, что Запад мог их организовать сам у себя.

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