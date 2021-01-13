В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.
«Ну, сейчас ищут виновных и пытаются найти русскоязычных агентов демократов. Мне кажется, что такая версия имеет право на существование, но нужно найти доказательства. А тот факт, что недовольство людей было использовано, — это очевидно», — отметил эксперт.
Он добавил, что в СНГ привыкли объяснять «оранжевые революции» действиями Запада, но мало верится, что Запад мог их организовать сам у себя.
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