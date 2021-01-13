В США много «людей глубинки», которые долгое время копили недовольство по отношению к глобалистской элите и чувствовали себя ущемленными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

«Я думаю, что в США есть много людей, которых Хиллари Клинтон назвала desperados — людей глубинки, которые долгое время копили недовольство по отношению к глобалистской элите, чувствовали себя ущемленными. Более того, там большое влияние имеют конспирационные теории, которые тоже отражают понимание со стороны простых американцев, что что-то не в порядке, что против них интригуют и не считаются с их интересами», — сказал эксперт.

Корнел Чуря: Протесты в США и Белоруссии — явления одного порядка © © Sputnik / Rodion Proca

«Есть большое количество людей в демократическом обществе, которые чувствуют себя обделенными. Вот они по-разному это выражают: Белоруссия одним образом, США — другим. Как мне кажется, это качественно процессы из одной серии», — заключил Чуря.

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