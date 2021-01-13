Вашингтон должен разобраться с тем, кто и как сегодня будет делать Америку великой, а потом уже возвращаться к тому, чтобы руководить миром. Об этом гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант назвал сходства и различия протестов в США и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

«Мне кажется, что нам нужна была бы очень и миру была бы нужна стабильная, здравая Америка. Ее нет, правда, — маленький пустяк. Вот эту Америку, которая есть сейчас, с этим Капитолием и всеми этими делами, в приличное общество уже пускать нельзя», — заявил Мамонтов.

Он сравнил ситуацию в США с событиями в Кыргызстане, в чей «маленький киргизский Капитолий» тоже постоянно врываются. При этом эксперт напомнил, что США многое делают для того, чтобы «в других маленьких симпатичных странах почаще врывались в эти здания, переворачивали там с ног на голову все политическое устройство, так как американцы полагают, что им так выгодно».

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