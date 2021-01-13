Штурм Капитолия в Вашингтоне не может свидетельствовать о высоких качествах американской демократии, напротив, эти события говорят о том, что США пора разобраться с ситуацией внутри страны. Об этом гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зубец раскрыл причину политического кризиса в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк Барака Обамы, Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Джимми Картера, которые расценили события вокруг Капитолия как величайший позор в истории Америки.

При этом эксперт отметил, что в ряде стран, ориентированных на США, произошедшее расценивается как «свидетельство жизни».

«По их извращенной логике все эти события свидетельствуют о высочайших качествах американской демократии и о том, что Америка жива… Потому что у них самих хаос превратился в стиль жизни и им деваться некуда, остается утверждать, что хаос — хорошо, а белое — это черное… Ну, знаете, я найду более убедительные свидетельства того, что какая-нибудь страна жива, помимо того что к ней врываются в Капитолий или Кремль», — заявил Мамонтов.

По его мнению, реальными свидетельствами жизни являются растущая экономика, развивающаяся промышленность и инновационные проекты, подобные тем, что претворяет в жизнь инженер и предприниматель Илон Маск.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

В итоге победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.