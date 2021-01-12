Горсовет города Виноградово Закарпатской области провел экстренное заседание сессии и обратился к Верховной Раде с требованием пересмотреть цены на газ. Об этом 12 января сообщает телеканал «112 Украина»

Поставщики газа прогнозируют новое повышение цен для населения на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Люди пришли в городской совет с требованием собрать экстренное заседание сессии Виноградовского городского совета. Буквально за полчаса собралось 28 депутатов, поэтому сессия была полномочной. Пришли к компромиссу и написали два обращения: одно к ВРУ, другое — в «Закарпатгаз» с требованием пересмотреть цены на газ и на его транспортировку», — сообщает телеканал.

Отмечается, что митинг уже завершился. Местные жители заявили, что если решения Рады и президента Владимира Зеленского их не будут устраивать, будут новые акции протеста.

Услуги по распределению газа на Украине подорожали с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%.

Начиная с 1 июля, тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).Накануне люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.