Жесткий карантин, который ввели на Украине с 8 января, обойдется стране в четверть миллиарда долларов. Об этом заявил экономический эксперт Олег Пендзин в эфире телеканала «Украина 24»

«Месячный локдаун забирает из ВВП Украины 250 млн долларов, или 0,5 процентного пункта роста экономики — это подсчеты НБУ. Так что этот локдаун заберет у нас 200 млн долларов», — сказал он.

Оппозиция требует от Зе-команды «вернуться из жарких стран» и отменить локдаун на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кабинет министров ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.

Вакцинация от коронавируса на Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в стране ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.