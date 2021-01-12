«Месячный локдаун забирает из ВВП Украины 250 млн долларов, или 0,5 процентного пункта роста экономики — это подсчеты НБУ. Так что этот локдаун заберет у нас 200 млн долларов», — сказал он.
Минэкономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2021 года на 3%. Отмечается, что ситуация с коронавирусом на Украине и введение жесткого карантина неминуемо повлияет на экономику страны в целом. При этом министерство ожидает возобновления роста со второго квартала 2022 года.
Кабинет министров ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.
Вакцинация от коронавируса на Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в стране ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.