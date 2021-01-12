Мэр Черноморска Одесской области Василий Гуяев обнаружил в своём кабинете прослушивающие устройства, которые, по его мнению, были установлены в интересах депутатов местного совета. Свое видеообращение Гуляев обнародовал 12 января в Facebook

«Депутаты, вы пришли сюда работать или спрашивать у мэра, — я пока не называю даже фамилию одного из депутатов, — а почему у Гуляева в кабинете электронные замки? А я вам хочу ответить: Гуляев, буквально поработав две недели и проверив кабинет, почему-то здесь нашел "жучки"», — заявил он.

Бывший мэр Харькова назвал посольство США реальной властью на Украине © Facebook, Михаил Добкин

Ранее Гуляев возглавлял сельсовет Молодежного Овидиопольского района Одесской области с 2006 года и в 2010 году был избран на второй срок. С 2014-го по 2019-й годы он был депутатом Рады прошлого созыва и входил в группу «Возрождение». В 2019 году вышел из партии.

На местных выборах 2020 года Гуляев победил на выборах городского главы Черноморска. Ранее город назывался Ильичевск.