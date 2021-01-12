Молчаливое большинство граждан США сейчас обретает политическую субъектность. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов

По словам Асафова, большинство экспертов-реалистов полагают, что противники действующего президента США Дональда Трампа доведут процесс его импичмента до конца, и им удастся вычеркнуть его не только из СМИ и соцсетей, но и из политической жизни, запретив занимать любые избирательные должности.

Демократы готовят Трампу уникальный импичмент © AP, Jacquelyn Martin

«Молчаливое большинство обрело политическую субъектность, и скоро мы увидим, как оно обретет своих новых героев и мучеников из тех, кто будет наказан жесточайшим образом за участие в штурме Капитолия, за то, что в романе Джорджа Оруэлла «1984» называется словом «двоемыслие», то есть за паблики в соцсетях, разговоры, выражение своих позиций», — сказал политолог.

Он добавил, что не исключено, что рождение этой новой политической силы будет сопровождаться кровопролитием.

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