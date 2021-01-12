«Кажется, я нашел себе новое увлечение», — так подписал ролик бодибилдер.
На записи Толочко откровенно ласкает пластиковую маску необычной формы. Подписчики напомнили мужчине, что он совсем недавно женился и его поведение переходит все границы.
«А как же Марго??! Она не воспримет это за измену??!», «Мы все это время маску не по назначению использовали что ли», «Мужик поехал головой», — прокомментировали видео пользователи.
Отдельным подписчикам Толочко ответил, что изменять, конечно, нехорошо, но он ничего не может с собой поделать, пока его резиновая супруга лежит в больнице.
Почти сразу после свадьбы в декабре 2020 года секс-кукла бодибилдера сломалась, и ее пришлось сдать в ремонт.
Ранее спортсмен рассказывал о том, что до Марго встречался с реальными женщинами, но она «затмила всех», потому что это была «любовь с первого взгляда».