Украинский бодибилдер, переехавший в Казахстан, Юрий Толочко, заключивший брак с резиновой куклой Марго «изменил» ей со странным предметом. Видео с очередным неодушевленным партнером спортсмен на днях опубликовал в своем Instagram

«Кажется, я нашел себе новое увлечение», — так подписал ролик бодибилдер.

Обнимал ствол: Барских подловили на романтическом отдыхе с мужчиной в Доминикане © Макс Барских/Инстаграм

«А как же Марго??! Она не воспримет это за измену??!», «Мы все это время маску не по назначению использовали что ли», «Мужик поехал головой», — прокомментировали видео пользователи.

Отдельным подписчикам Толочко ответил, что изменять, конечно, нехорошо, но он ничего не может с собой поделать, пока его резиновая супруга лежит в больнице.

Почти сразу после свадьбы в декабре 2020 года секс-кукла бодибилдера сломалась, и ее пришлось сдать в ремонт.

Ранее спортсмен рассказывал о том, что до Марго встречался с реальными женщинами, но она «затмила всех», потому что это была «любовь с первого взгляда».