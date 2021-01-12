Ярая активистка за украинизацию и экс-депутат Верховной Рады от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион поддержала скандальную детскую писательницу Ларису Ницой, которая известна резкими заявлениями на тему украинского языка. Об этом 12 января Фарион написала у себя в Facebook

Ранее Ницой устроила скандал из-за того, что в киевском магазине Watsons проигнорировали ее просьбу обслуживать на украинском языке.

Известную украинскую журналистку Наталью Влащенко возмутил поступок Ницой, которая в ответ швырнула горсть мелочи в лицо продавщице. Она призвала родителей отказаться от покупки книг писательницы своим детям.

«Либеральное дерьмо, курите бамбук». Фарион жестко раскритиковала белорусскую оппозицию © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Это наше первое знакомство с Ларисой Ницой в моем проекте "От книги к цели". Пригласила ее после того, как узнала, что Наташа!!!!! Влащенко (или как правильно фамилия?) призвала не покупать ее книги. Мы всегда будем помогать друг другу в подобных ситуациях и стоять горой за наше общее украинское дело», — написала Фарион.

Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский обратил внимание на помещение, в котором проходила встреча Фарион и Ницой. Политик написал в Telegram, что, судя «по колоннам, в здании, где проходит встреча двух ярких львиц, Фарион принимали в КПСС».

Фарион, которая во времена СССР состояла в Коммунистической партии, широко известна своими нацистскими высказываниями. В 2016 году она заявила, что русскоязычные жители Украины должны быть ограничены в правах, а в июле 2018 года призвала линчевать их.

Также Фарион неоднократно позволяла себе публично оскорблять русскоязычное население Украины. Она призывала всех говорящих по-русски «собирать манатки» и уезжать в РФ.

В августе молодежная организация «Правого сектора»* провела в Киеве «семейный праздник», на котором детей учили стрелять «по врагам» под чтение книги Ницой.

* Деятельность организации запрещена в РФ