После подсчета голосов избиратели Дональда Трампа, считавшие себя большинством, столкнулись с политической реальностью Соединенных Штатов и убедились, что истинной демократии в стране нет. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Асафов

По мнению политолога, штурм Капитолия показывает, что часть избирателей, которая себя считала большинством, воспринимает демократию иначе, чем элиты — для них важны дух отцов-основателей и достижения страны. Однако политическая реальность их разочаровала.

«Оказалось, что ими управляют жесткие беспринципные элиты, которые решают свои преимущественно финансовые вопросы всеми доступными способами. Они узнали, что нет свободных выборов, нет легитимной власти, нет демократии», — рассказал Асафов.

Сторонники Трампа могли пойти на заседание суда вместо штурма Капитолия - Вассерман © РИА Новости

В итоге приверженность в США двойным стандартам, вычеркивание из социальной жизни людей с «неправильными» взглядами вновь показали, что американская демократия — это экспортный продукт для свержения режимов, заключил он.

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