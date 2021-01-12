По мнению политолога, штурм Капитолия показывает, что часть избирателей, которая себя считала большинством, воспринимает демократию иначе, чем элиты — для них важны дух отцов-основателей и достижения страны. Однако политическая реальность их разочаровала.
«Оказалось, что ими управляют жесткие беспринципные элиты, которые решают свои преимущественно финансовые вопросы всеми доступными способами. Они узнали, что нет свободных выборов, нет легитимной власти, нет демократии», — рассказал Асафов.
Политолог подчеркнул, что при реальной демократии невозможна ситуация, когда погромщиков и поджигателей магазинов называют мирными протестующими (речь о протестах Black Lives Matter, вспыхнувших в США в конце мая 2020 года).
В итоге приверженность в США двойным стандартам, вычеркивание из социальной жизни людей с «неправильными» взглядами вновь показали, что американская демократия — это экспортный продукт для свержения режимов, заключил он.
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