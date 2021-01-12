Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба политика, передает РИА Новости

Стало известно состояние заболевшего COVID-19 президента Абхазии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

О заражении коронавирусом главы Абхазии стало известно 27 декабря, он перенес болезнь в легкой форме. Его самочувствие оставалось нормальным, политик прошел амбулаторный курс лечения и продолжал руководить страной удаленно.

Ранее Бжания назвал сроки начала массовой иммунизации от коронавируса в республике. Он напомнил, что в сентябре Сухуми закупил у России 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Прививать отдельные категории граждан власти страны начнут уже в феврале. В дальнейшем республика будет закупать у Москвы новые партии препарата «до реализации полных потребностей».