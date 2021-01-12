По мнению писателя Владимира Видеманна, сторонники действующего президента Дональда Трампа, ворвавшиеся в день объявления итогов выборов президента США в здание Капитолия, стремились защитить демократию от нелегитимных сил. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Видеманна, протестующие таким образом защищали демократию от не признанных народом сил глубинного государства — по крайней мере, так они считали. Кризис американской демократии, его причины и последствия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вряд ли мы тут имеем дело с проплаченной массовкой, хотя, судя по уровню современной политической культуры Америки (да и не только ее одной), наличия в толпе провокаторов тоже отрицать нельзя», — отметил он.

Писатель предрек этому штурму судьбу нового мема в политологии — причем далеко не однозначного, со множеством подтекстов, в зависимости от того, сторонник какой позиции его будет использовать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.