Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду договорились создать президентский совет, в рамках которого стороны будут формировать стратегию двусторонних отношений. Об этом 12 января Зеленский заявил на совместном брифинге с Майей Санду, который транслировался в Facebook

«Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», — заявил он.

«Слава Украине!» Санду поприветствовала военных в Киеве националистическим лозунгом © Фейсбук президента Молдавии Майи Санду

В частности, Зеленский и Санду обсудили строительство современной магистрали, которая объединит Киев и Кишинев. Зеленский выразил надежду, что вскоре из Киева до Кишинева можно будет доехать за пять часов.

Санду находится с первым официальным визитом в должности главы государства за границей. В Киев во вторник при минусовой температуре воздуха она прилетела в пальто и лодочках.