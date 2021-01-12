«Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», — заявил он.
По словам Зеленского, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным. Приоритетными сферами для экономического импульса станут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.
В частности, Зеленский и Санду обсудили строительство современной магистрали, которая объединит Киев и Кишинев. Зеленский выразил надежду, что вскоре из Киева до Кишинева можно будет доехать за пять часов.
Санду находится с первым официальным визитом в должности главы государства за границей. В Киев во вторник при минусовой температуре воздуха она прилетела в пальто и лодочках.