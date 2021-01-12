Разработчик украинской вакцины от коронавируса, американский ученый и отец бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» Михаил Фаворов вакцинировался американским препаратом Moderna в США. Об этом 12 января он сообщил в Facebook

«Сегодня утром привился «Модерной». Дочка записала меня на прививку, что мне было не под силу потому, что все телефоны заняты, а сайты падали уже в четверг от перегрузки. Но Алене это удалось!» — написал Фаворов.

Украина и вакцина: чиновники хитрят, казна пуста, и США не велят © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что на Украине разрабатывают свою вакцину. Он заверил, что над препаратом трудится команда топовых украинских ученых.

СМИ сообщали, что ответственным за разработку является Михаил Фаворов. Он и компания «Диапроф-мед», которая занималась производством ИФА-тестов для украинцев, обещали украинскую вакцину уже через год.

Опрошенные украинскими «Вестями» ученые скептически отнеслись к тому, что в стране скоро появится своя вакцина. Также отмечалось, что «Диапроф-мед» не раз обвиняли в производстве некачественных тестов не только для обнаружения антител на коронавирус, но и на ВИЧ.